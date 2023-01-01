Bezel — це інструмент для спільного 3D-дизайну, який дозволяє командам разом проектувати та створювати прототипи на просторовому полотні.

Вебсайт: bezel.it

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