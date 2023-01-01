WebCatalog
Langtail

Langtail

langtail.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Langtail» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Розширення можливостей команд для створення чудових продуктів ШІ. Від оперативного спільного керування до безпроблемного розгортання та моніторингу. Langtail забезпечує комплексну платформу для кожного кроку життєвого циклу вашої програми ШІ.

Вебсайт: langtail.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Langtail». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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