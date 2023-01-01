bexio зробить ваше життя набагато простішим. Швейцарські МСП використовують bexio для більш ефективного, безпечного та цифрового виконання своїх адміністративних завдань – як в офісі, так і вдома! Онлайн-платформа bexio надає всі ключові функції, які потрібні вашій компанії: керування контактами, створення пропозицій і рахунків-фактур лише кількома клацаннями миші, інтегрований онлайн-банкінг, автоматизований облік, включаючи послуги з нарахування заробітної плати, і прямий онлайн-доступ для вашого бухгалтера.

Вебсайт: bexio.com

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