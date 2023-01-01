Bethany підтримує вразливих дітей і сім’ї в США та в усьому світі шляхом опіки та збереження сім’ї, послуг для біженців, усиновлення тощо.

Вебсайт: bethany.org

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