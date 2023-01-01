Petfinder допоміг більш ніж 25 мільйонам домашніх тварин знайти свої сім’ї шляхом усиновлення. Шукайте в нашому великому списку собак, котів та інших домашніх тварин, доступних для усиновлення та порятунку поблизу вас.

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