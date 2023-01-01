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Bartesian

Bartesian

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Вебсайт: bartesian.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bartesian» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Bartesian покращує ваш домашній бар завдяки відзначеному нагородами коктейлю, який створює преміальні коктейлі на замовлення.

Вебсайт: bartesian.com

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