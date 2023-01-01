Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Найкраще в авангардному програмуванні - наживо та на замовлення! Понад 50 каналів Polychroma TV — це місце, де можна знайти найкращі авангардні програми. Підключайтеся наживо та за запитом, щоб переглянути найкращі документальні та художні фільми, які отримали нагороди, кулінарні шоу, новини та радіо в прямому ефірі, кінотеатр mondo, музичні відео, реаліті-шоу та треш-телебачення, шоу про подорожі тощо!

Вебсайт: polychroma.tv

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