Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Balena» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Створюйте величезні парки невеликих пристроїв і керуйте ними. Захищений стек технологій на основі контейнерів, який дає змогу розробляти, розгортати, керувати та масштабувати парк пристроїв IoT Linux

Вебсайт: balena.io

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