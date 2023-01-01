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Baidu Tieba - провідна китайська спільнота світу. Місія Tieba — об’єднати однодумців. Незалежно від того, чи це популярна тема, чи ніша, вона може точно зібрати велику кількість однодумців у мережі, щоб продемонструвати свій власний стиль, завести близьких друзів і створити унікальну інтерактивну платформу для «тем, що цікавляться». Каталог Tieba охоплює всі аспекти ігор, регіонів, літератури, анімації, зірок розваг, життя, спорту, комп’ютерів і цифрових технологій тощо. Це провідна у світі китайська комунікаційна платформа. Вона надає людям безкоштовний онлайн-простір для висловлювання та обміну ідеями. , і об’єднує однодумців користувачів мережі. Baidu Tieba (китайська: baidu tieba; піньїнь: bǎidù tiēbā; буквально «Baidu Post Bar») — це одна з найбільш використовуваних китайських комунікаційних платформ, розміщена на китайській компанії веб-сервісів Baidu. Baidu Tieba була заснована 3 грудня 2003 року. Це онлайн-спільнота, яка повністю інтегрує пошукову систему Baidu. Користувачі можуть шукати тематичний форум, відомий як «панель», яка буде створена, якщо вона ще не існує. До 2015 року Baidu Tieba накопичила понад 300 мільйонів активних користувачів щомісяця. , а загальна кількість зареєстрованих користувачів досягла 1,5 млрд. Станом на 6 червня 2021 року Baidu Tieba налічує 23 254 173 спільноти.

Вебсайт: tieba.baidu.com

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