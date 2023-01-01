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Backend.AI

Backend.AI

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Вебсайт: backend.ai

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Backend.AI — це хмарна платформа керування ресурсами. Незалежно від того, чи є ви науковцем, інженером DevOps, підприємством чи любителем штучного інтелекту, часткове виділення ресурсів GPU Backend.AI дозволить вам ефективно масштабувати за вимогою.

Вебсайт: backend.ai

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