WebCatalog
Authorea

Authorea

authorea.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Authorea» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Authorea є провідною платформою для написання, цитування, співпраці, розміщення даних і публікації. Відкривайте та публікуйте передові, відкриті дослідження.

Вебсайт: authorea.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Authorea». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Science

Science

science.org

OpenRead

OpenRead

openread.academy

DL News

DL News

dlnews.com

Scribee

Scribee

scribee.xyz

Gay Times

Gay Times

gaytimes.co.uk

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

Prisma Data Platform

Prisma Data Platform

prisma.io

Recruiteze

Recruiteze

recruiteze.com

DeepTalk

DeepTalk

deep-talk.ai

Eternal AI

Eternal AI

eternal.ai

Notably

Notably

notably.ai

Currency.com

Currency.com

currency.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності