WebCatalog
appyReward

appyReward

app.appyreward.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Винагороджуйте учасників опитування, відвідувачів зустрічей або підписників на ваш список електронної пошти, надсилаючи цифрові електронні подарункові картки, передплачені віртуальні картки Visa, Mastercard, Amazon

Вебсайт: app.appyreward.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «appyReward». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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