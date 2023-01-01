ANNKE пропонує високоякісні камери та системи безпеки 4K/5MP/2MP NVR і DVR із справжнім повнокольоровим нічним баченням, точним алгоритмом зображення, першокласними матеріалами та датчиками тощо.

Вебсайт: annke.com

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