Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MakeForms» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Найпотужніший і безпечний конструктор форм MakeForms дає змогу командам створювати просунуті, візуально приголомшливі форми з першокласними стандартами безпеки, які тепер розширені можливостями ШІ.

Вебсайт: makeforms.io

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