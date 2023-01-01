AnkiApp Web

Anki App — це кросплатформна програма для мобільних і настільних карток. Вивчайте картки під час простою. Створіть картки з текстом, звуком і зображеннями або завантажте готові. Навчання надзвичайно ефективне завдяки потужному алгоритму AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS). AnkiApp автоматично виконує резервне копіювання та синхронізує всі ваші пристрої через хмару.

Вебсайт: ankiapp.com

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