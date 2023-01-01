WebCatalog
Zamzar

Zamzar

zamzar.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zamzar» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Перетворення файлів стало простим. Конвертуйте документи, зображення, відео та звук - підтримується понад 1100 форматів.

Вебсайт: zamzar.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zamzar». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Convertio

Convertio

convertio.co

Online Image Converter

Online Image Converter

onlineimageconverter.in

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

Online Video Converter

Online Video Converter

onlinevideoconverter.com

JustBeamIt

JustBeamIt

justbeamit.com

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Docparser

Docparser

docparser.com

CloudConvert

CloudConvert

cloudconvert.com

Wondershare Filmstock

Wondershare Filmstock

filmstock.wondershare.com

Tavus

Tavus

tavus.io

Aspose

Aspose

aspose.app

MobiDrive

MobiDrive

mobidrive.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності