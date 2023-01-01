Найбільша в Індії платформа B2B-спільноти, якій довіряють понад 10 мільйонів малих і середніх підприємств. Anar з’єднує перевірених виробників, оптовиків і роздрібних торговців, сприяючи плавній комунікації та укладанню угод. Малий і середній бізнес може знаходити популярні продукти, публікувати запити пропозицій і розвивати свій бізнес за допомогою Anar

Вебсайт: anar.biz

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