Amplimed — це перше медичне програмне забезпечення з телемедициною, інтегрованою в електронні медичні записи, що безпечно з’єднує лікарів і пацієнтів.

Вебсайт: amplimed.com.br

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