Artia — це програмне забезпечення для управління проектами зі 100% роботою в Інтернеті та розгортанням за кілька годин, розроблене з використанням елементів соціальної мережі.

Вебсайт: artia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Artia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.