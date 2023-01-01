WebCatalog
Amazon MTurk for Worker

Amazon MTurk for Worker

mturk.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Amazon MTurk for Worker» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Хочете працювати над завданнями? Використовуйте цю програму. Amazon Mechanical Turk (MTurk) — це краудсорсинговий ринок, який полегшує окремим особам і компаніям передачу своїх процесів і завдань розподіленій робочій силі, яка може виконувати ці завдання віртуально. Це може включати будь-що: від простої перевірки даних і дослідження до більш суб’єктивних завдань, як-от участь в опитуванні, модерація вмісту тощо. MTurk дозволяє компаніям використовувати колективний інтелект, навички та знання робочої сили з усього світу для оптимізації бізнес-процесів, збільшення збору та аналізу даних і прискорення розвитку машинного навчання. Незважаючи на те, що технологія продовжує вдосконалюватися, є багато речей, які люди можуть робити набагато ефективніше, ніж комп’ютери, наприклад, модерувати вміст, виконувати дедуплікацію даних або проводити дослідження. Традиційно подібні завдання вирішувалися шляхом найму великої кількості тимчасових працівників, що займало багато часу, було дорого та важко масштабуватись, або їх було скасовано. Краудсорсинг — це хороший спосіб розбити трудомісткий проект вручну на менші, більш керовані завдання, які мають виконувати розподілені працівники через Інтернет (також відомі як «мікрозавдання»).

Вебсайт: mturk.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Amazon MTurk for Worker». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Amazon MTurk

Amazon MTurk

mturk.com

Hexomatic

Hexomatic

hexomatic.com

Visus.ai

Visus.ai

visus.ai

Mangomint

Mangomint

mangomint.com

Willo

Willo

willo.video

Pollfish

Pollfish

pollfish.com

SeaTable

SeaTable

seatable.io

mobohubb

mobohubb

mobohubb.com

Boardable

Boardable

boardable.com

Jaaxy

Jaaxy

jaaxy.com

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Amazon Australia

Amazon Australia

amazon.com.au

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності