Amazon MTurk

Amazon Mechanical Turk (MTurk) — це краудсорсинговий ринок, який полегшує окремим особам і компаніям передачу своїх процесів і завдань розподіленій робочій силі, яка може виконувати ці завдання віртуально. Це може включати будь-що: від простої перевірки даних і дослідження до більш суб’єктивних завдань, як-от участь в опитуванні, модерація вмісту тощо. MTurk дозволяє компаніям використовувати колективний інтелект, навички та знання робочої сили з усього світу для оптимізації бізнес-процесів, збільшення збору та аналізу даних і прискорення розвитку машинного навчання. Незважаючи на те, що технологія продовжує вдосконалюватися, є багато речей, які люди можуть робити набагато ефективніше, ніж комп’ютери, наприклад, модерувати вміст, виконувати дедуплікацію даних або проводити дослідження. Традиційно подібні завдання вирішувалися шляхом найму великої кількості тимчасових працівників, що займало багато часу, було дорого та важко масштабуватись, або їх було скасовано. Краудсорсинг — це хороший спосіб розбити трудомісткий проект вручну на менші, більш керовані завдання, які мають виконувати розподілені працівники через Інтернет (також відомі як «мікрозавдання»).

Вебсайт: mturk.com

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