WebCatalog
Alertable

Alertable

alertable.ca

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Alertable» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Alertable забезпечує інтелектуальну систему оповіщення для сповіщення канадців. Підпишіться сьогодні, щоб отримувати сповіщення про несприятливі погодні умови, повені, торнадо, лісові пожежі та сповіщення місцевої громади.

Вебсайт: alertable.ca

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Alertable». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Tempest Weather

Tempest Weather

tempestwx.com

Weather Underground

Weather Underground

wunderground.com

Christian Mingle

Christian Mingle

christianmingle.com

You'reOnTime

You'reOnTime

youreontime.com

Very Local

Very Local

verylocal.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

ArtistWorks

ArtistWorks

artistworks.com

The News Tribune

The News Tribune

thenewstribune.com

nTask

nTask

ntaskmanager.com

Storrito

Storrito

storrito.com

Finhabits

Finhabits

finhabits.com

Unroll.Me

Unroll.Me

unroll.me

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності