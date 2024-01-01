Adentro — це єдина маркетингова платформа на основі відвідувань, яка поєднується з Wi-Fi у вашому магазині для стимулювання реальних відвідувань гостей І це підтверджує. Наша технологія допомагає вам ідентифікувати невідомих клієнтів, залучати нових і вимірювати поведінку їх відвідувачів. Наш власний Walk-Through Rate™ у поєднанні з розширеними профілями клієнтів спрощує процес керування та вимірювання впливу доходів у ваших місцях. Ви інвестуєте в цифрову рекламу? Використовуйте нашу базу даних із понад 53 мільйонами споживачів, щоб націлити свої кампанії на місцевих жителів, які відвідують такі компанії, як ваша. Adentro допомагає вам краще зрозуміти своїх гостей для більш ефективного маркетингу та підвищення рентабельності інвестицій.

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Вебсайт: adentro.com

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