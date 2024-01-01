WebCatalog

Adentro

Adentro

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Вебсайт: adentro.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Adentro — це єдина маркетингова платформа на основі відвідувань, яка поєднується з Wi-Fi у вашому магазині для стимулювання реальних відвідувань гостей І це підтверджує. Наша технологія допомагає вам ідентифікувати невідомих клієнтів, залучати нових і вимірювати поведінку їх відвідувачів. Наш власний Walk-Through Rate™ у поєднанні з розширеними профілями клієнтів спрощує процес керування та вимірювання впливу доходів у ваших місцях. Ви інвестуєте в цифрову рекламу? Використовуйте нашу базу даних із понад 53 мільйонами споживачів, щоб націлити свої кампанії на місцевих жителів, які відвідують такі компанії, як ваша. Adentro допомагає вам краще зрозуміти своїх гостей для більш ефективного маркетингу та підвищення рентабельності інвестицій.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти
Маркетингове програмне забезпечення на основі місцезнаходження

Вебсайт: adentro.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Adentro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

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Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Bigin

Bigin

bigin.com

Keap

Keap

keap.com

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

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Zoho CRM Plus

zoho.com

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Freshsales

freshworks.com

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Lets.events

lets.events

Whois Visiting

Whois Visiting

whoisvisiting.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Snitcher

Snitcher

snitcher.com

NearSt

NearSt

near.st

Voxie

Voxie

voxie.com

PushEngage

PushEngage

pushengage.com

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