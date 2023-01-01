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TypeTest.io

TypeTest.io

typetest.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Temiz ve basit bir yazma testi web sitesi. WPM'nizi öğrenmek, ilerlemenizi takip etmek ve yazma yeteneğinizi geliştirmek için farklı sürelere sahip zamanlı testler yapın.

Web Sitesi: typetest.io

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