Poki Summer Fashion Dress Up

Poki Yaz Modası Giydirme oyununda hanımınızı tepeden tırnağa güzelleştirin! Hacimli, şık bir saç modeli seçerek başlayacaksınız. Daha sonra uyumlu bir şapkayla aksesuar kullanabilirsiniz. Göz kamaştırıcı takılar taktıktan sonra şık kıyafetleri deneyin. Her öğenin rengini değiştirebilirsiniz!

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