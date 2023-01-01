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Poki Christmas Dress Up

Poki Christmas Dress Up

poki.com

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25 Aralık'ı şenlikli bir kıyafetle kutlayın! Poki Christmas Dress Up, birçok farklı türde tatil kıyafeti giymenize olanak tanır. Noel Baba şapkasını, komik elf kulaklarını ve şeker kamışı atkısını deneyebilirsiniz. Ardından Noel için bir çift ökseotu küpesi ve bir yıldız kolye takın. Hanımınızın gardırobu yeşil ve kırmızı elbiseler, desenli etekler ve sıcak tutan kazaklarla dolu. Güzel kar tanesi taytlarını mavi beyaz bir etekle kombinleyebilirsiniz. Ardından Noel kıyafetinizi bir çift ren geyiği terliğiyle tamamlayın!

Web Sitesi: poki.com

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