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‎Microsoft Solitaire Collection

‎Microsoft Solitaire Collection

zone.msn.com

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Klondike, Spider, Freecell, Pyramid ve TriPeaks'i oynayın. Ayrıca Günlük Mücadeleler. Solitaire tüm zamanların en çok oynanan bilgisayar oyunu olmaya devam ediyor ve bunun da iyi bir nedeni var. Basit kurallar ve anlaşılır oyun herkes için öğrenmeyi kolaylaştırır.

Web Sitesi: zone.msn.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ‎Microsoft Solitaire Collection ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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