‎Microsoft Solitaire Collection

Klondike, Spider, Freecell, Pyramid ve TriPeaks'i oynayın. Ayrıca Günlük Mücadeleler. Solitaire tüm zamanların en çok oynanan bilgisayar oyunu olmaya devam ediyor ve bunun da iyi bir nedeni var. Basit kurallar ve anlaşılır oyun herkes için öğrenmeyi kolaylaştırır.

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