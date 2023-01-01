WebCatalog
Online Solitaire

Online Solitaire

online-solitaire.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Online Solitaire çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Solitaire'ı ücretsiz çevrimiçi oynayın. Kayıt olmanıza gerek yok. Günlük zorluklar, kazanılabilir anlaşmalar, ipuçları ve geri alma işlemleriyle zengin özelliklere sahip bir tam ekran oyun.

Web Sitesi: online-solitaire.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Online Solitaire ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Online Solitaire

Online Solitaire

poki.com

World of Solitaire

World of Solitaire

worldofsolitaire.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

‎Microsoft Solitaire Collection

‎Microsoft Solitaire Collection

zone.msn.com

Spinball 3D

Spinball 3D

yp3d.com

Simple Solitaire

Simple Solitaire

simplesolitaire.com

Amazing Spider Solitaire

Amazing Spider Solitaire

poki.com

Magic Solitaire

Magic Solitaire

poki.com

Amazing Solitaire

Amazing Solitaire

poki.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Microsoft Mahjong

Microsoft Mahjong

zone.msn.com

Solitaire FRVR

Solitaire FRVR

solitaire.frvr.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası