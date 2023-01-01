WebCatalog
Kotaku

Kotaku

kotaku.com

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Kotaku, ilk olarak 2004 yılında Gawker Media ağının bir parçası olarak başlatılan bir video oyunu web sitesi ve blogudur. Siteye eski katkıda bulunan önemli kişiler arasında Luke Smith, Cecilia D'Anastasio, Tim Rogers ve Jason Schreier yer alıyor.

Web Sitesi: kotaku.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kotaku ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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