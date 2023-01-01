Kotaku, ilk olarak 2004 yılında Gawker Media ağının bir parçası olarak başlatılan bir video oyunu web sitesi ve blogudur. Siteye eski katkıda bulunan önemli kişiler arasında Luke Smith, Cecilia D'Anastasio, Tim Rogers ve Jason Schreier yer alıyor.

Web Sitesi: kotaku.com

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