Google Snake

Google, 2013 Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için klasik atari oyunu Snake'den esinlenerek çevrimiçi bir HTML5 oyunu geliştirdi.

Web Sitesi: google.com

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