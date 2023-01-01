WebCatalog
Zoined

Zoined

zoined.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zoined çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Verilerinizi eyleme dönüştürülebilir iş öngörülerine dönüştürün. Her yerde, gerçek zamanlı olarak. ZOINED® perakendeciler, restoranlar ve toptancılar için bulut tabanlı bir tak ve çalıştır analiz çözümüdür. 24 saat içinde çalışır durumda olun. Bir demoya göz atmak için iş e-postanızı doldurun.

Web Sitesi: zoined.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zoined ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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