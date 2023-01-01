WebCatalog
ZenMaid

ZenMaid

zenmaid.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ZenMaid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ZenMaid'in hizmetçi hizmetinizi nasıl basitleştirebileceğini, otomatikleştirebileceğini ve büyütebileceğini keşfedin. ZenMaid, temizlik işinizi büyütmenize aktif olarak yardımcı olur.

Web Sitesi: zenmaid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZenMaid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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