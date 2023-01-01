WebCatalog

LiveIntent

LiveIntent

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: liveintent.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LiveIntent çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hedeflerinizi anlayan ve oraya nasıl ulaşacağınızı bilen insanlarla ortak olun. Gelen kutusunun dışında düşünün ve birinci taraf verilerinden yararlanarak yeni ve mevcut müşterilerle etkileşime geçmekten e-posta ve web üzerinden gelirinizi en üst düzeye çıkarmaya kadar e-postanın işinizi büyütmenize yardımcı olabileceği tüm yenilikçi yolları keşfedin.

Web Sitesi: liveintent.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LiveIntent ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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