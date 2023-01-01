Alternatifler - Zenkit To Do

TickTick

ticktick.com

TickTick, program yapmanıza, zamanı yönetmenize, odaklanmanıza, son teslim tarihlerini hatırlatmanıza ve evde, işte ve diğer her yerde hayatınızı organize etmenize yardımcı olan basit ve etkili bir yapılacaklar listesi ve görev yöneticisi uygulamasıdır. TickTick gününüzü en iyi şekilde geçirmenize ...