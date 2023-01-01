Alternatifler - Zenkit To Do
Google Tasks
tasks.google.com
Tüm cihazlarınız arasında senkronize edilen yapılacaklar listesiyle görevlerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetin, yakalayın ve düzenleyin. Gmail ve Google Takvim ile entegrasyonlar görevleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do (önceden Microsoft To-Do olarak adlandırılıyordu), bulut tabanlı bir görev yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcıların görevlerini akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan yönetmelerine olanak tanır. Teknoloji, Microsoft tarafından satın alınan Wunderlist'in arkasındaki ekip tarafından üre...
Todoist
todoist.com
Todoist ile görev ve projeleri organize eden, planlayan ve bunlar üzerinde işbirliği yapan 25 milyon kişiye ve ekibe katılın. The Verge'den "En iyi yapılacaklar listesi".
iCloud Reminders
icloud.com
Yapılacaklar öğelerini oluşturup yönetebilir ve iCloud.com'daki Anımsatıcılar'ı kullanarak bunları listeler halinde düzenleyebilirsiniz. Anımsatıcı listelerini diğer iCloud kullanıcılarıyla da paylaşabilirsiniz.
TickTick
ticktick.com
TickTick, program yapmanıza, zamanı yönetmenize, odaklanmanıza, son teslim tarihlerini hatırlatmanıza ve evde, işte ve diğer her yerde hayatınızı organize etmenize yardımcı olan basit ve etkili bir yapılacaklar listesi ve görev yöneticisi uygulamasıdır. TickTick gününüzü en iyi şekilde geçirmenize ...
TasksBoard
tasksboard.com
Google Görevler için bir masaüstü uygulaması.
Any.do
any.do
Düzenli kalmak ve daha fazlasını başarmak için Any.do'yu her gün kullanan milyonlarca kişiye katılın.
Dataslayer
dataslayer.ai
DİJİTAL PAZARLAMA RAPORLAMASI KOLAYLAŞTI. Tüm Digital MK verilerinizi Google E-Tablolar, Data Studio, İş Zekası platformlarına (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) ve BigQuery'ye saniyeler içinde aktarın. En iyi Supermetrics alternatifi.