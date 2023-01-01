WebCatalog
ZenHotels

ZenHotels

zenhotels.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ZenHotels çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Düşük fiyatlar, dünya çapında 1.700.000'den fazla otel ve apartman seçeneği, 7/24 destek

Web Sitesi: zenhotels.com

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