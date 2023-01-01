WebCatalog

Zealy

Zealy

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Web Sitesi: zealy.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zealy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Discord sohbet ettiğiniz yerdir. Zealy senin hareket ettiğin yerdir. zkSync, ImmutableX, dYdX dahil 2500'den fazla şirket, topluluklarıyla etkileşim kurmak, analiz etmek ve ölçeklendirmek için Zealy'yi kullanıyor.

Web Sitesi: zealy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zealy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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