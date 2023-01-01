WebCatalog
Zalando Privé

Zalando Privé

zalando-prive.es

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zalando Privé çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zalando'nun özel satışları olan Zalando Privé'yi keşfedin. Büyük markaların giyim, ayakkabı ve aksesuarlarında %75'e varan indirimler! Şimdi ücretsiz kaydolun!

Web Sitesi: zalando-prive.es

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zalando Privé ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Antena 2

Antena 2

antena2.com

Privalia

Privalia

privalia.com

Coppel

Coppel

coppel.com

Action Sales

Action Sales

app.actionsales.com.ar

Vinted España

Vinted España

vinted.es

Clip

Clip

dashboard.clip.mx

Amazon España

Amazon España

amazon.es

Gesnex

Gesnex

app.gesnex.com

Amazon México

Amazon México

amazon.com.mx

Decathlon España

Decathlon España

decathlon.es

Autoventa.io

Autoventa.io

app.autoventa.io

Multivende

Multivende

app.multivende.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası