WebCatalog
Yurk

Yurk

yurk.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yurk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mr. Bullet, Rio Rex, Steve's World, The Right Mix, Pixel Force, Fall Beans gibi harika oyunları ve çok daha fazlasını oynamak için yurk.com'u ziyaret edin!

Web Sitesi: yurk.com

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