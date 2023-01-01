WebCatalog
xkcd

xkcd

xkcd.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde xkcd çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Romantizm, alaycılık, matematik ve dil üzerine bir web çizgi romanı

Web Sitesi: xkcd.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, xkcd ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Math is Fun

Math is Fun

mathsisfun.com

Passionflix

Passionflix

passionflix.com

Libri

Libri

libri7.com

Galatea

Galatea

getgalatea.com

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Smartick

Smartick

smartickmethod.com

Microsoft Math Solver

Microsoft Math Solver

mathsolver.microsoft.com

Symbolab

Symbolab

symbolab.com

IXL

IXL

ixl.com

QANDA

QANDA

qanda.ai

AmoLatina

AmoLatina

amolatina.com

Dating.com

Dating.com

dating.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası