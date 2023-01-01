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Eskiden Xiamen Airlines olarak bilinen XiamenAir, Fujian Eyaleti, Xiamen merkezli bir Çin yolcu havayolu şirketidir.

Web Sitesi: xiamenair.com

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