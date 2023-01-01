Dünyadaki her ülke için posta kodu aramamızı kullanın. Ülkelere ait posta kodlarının ve tüm idari bölümlerin tam listesi.

Web Sitesi: worldpostalcode.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, World Postal Code ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.