WebCatalog
Wodify

Wodify

wodify.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wodify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Wodify, spor salonu ve stüdyo sahiplerinin işlerini kolayca yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada yönetim yazılımıdır. Gelirinizi, faturalandırmanızı, üye yönetiminizi ve iletişimlerinizi Wodify ile tek bir yerde optimize edin.

Web Sitesi: wodify.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wodify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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