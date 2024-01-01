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Wizdeo Analytics

Wizdeo Analytics

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Web Sitesi: analytics.wizdeo.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Wizdeo, bugüne kadar müşterileri için +55 milyon doğal görüntüleme sağlayan toplam +160 Markalı İçerik videosuyla önde gelen Avrupalı ​​markalarla çalışan lider bir YouTube dijital ajansıdır. Hızlı Tüketim Ürünleri, oyun, mobil uygulamalar, oyuncaklar ve STK'lar dahil olmak üzere tüm sektörlerle çalışıyoruz. Wizdeo'nun ajansı ve MCN işletmeleri, 17 bin marka kanalı, 55 milyon video ve 40 milyon kullanıcı dahil olmak üzere dünya çapında 700 binden fazla kanalı izleyen ve analiz eden tescilli bir büyük veri aracı olan Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com) tarafından desteklenmektedir. Wizdeo Analytics, içerik oluşturuculara ve markalara, kanallarının kitlesini daha da geliştirmek ve rekabeti kıyaslamak için otomatik ve kişiselleştirilmiş öneriler sunar: YouTube pazar payı, en etkili kişiler ve en iyi reklam kampanyaları. Wizdeo Analytics ayrıca Youtube içerik oluşturucularını Markaların belirli marka içerik kampanyalarına yönelik ihtiyaçlarıyla eşleştirir ve etkileyicilerin hedef kitleleri aracılığıyla hedef kitlelerinin en karlı segmentlerini hedeflemelerine olanak tanır.

Kategoriler:

Productivity
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: analytics.wizdeo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wizdeo Analytics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Bio Link

Bio Link

bio.link

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