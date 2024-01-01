Wizdeo, bugüne kadar müşterileri için +55 milyon doğal görüntüleme sağlayan toplam +160 Markalı İçerik videosuyla önde gelen Avrupalı ​​markalarla çalışan lider bir YouTube dijital ajansıdır. Hızlı Tüketim Ürünleri, oyun, mobil uygulamalar, oyuncaklar ve STK'lar dahil olmak üzere tüm sektörlerle çalışıyoruz. Wizdeo'nun ajansı ve MCN işletmeleri, 17 bin marka kanalı, 55 milyon video ve 40 milyon kullanıcı dahil olmak üzere dünya çapında 700 binden fazla kanalı izleyen ve analiz eden tescilli bir büyük veri aracı olan Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com) tarafından desteklenmektedir. Wizdeo Analytics, içerik oluşturuculara ve markalara, kanallarının kitlesini daha da geliştirmek ve rekabeti kıyaslamak için otomatik ve kişiselleştirilmiş öneriler sunar: YouTube pazar payı, en etkili kişiler ve en iyi reklam kampanyaları. Wizdeo Analytics ayrıca Youtube içerik oluşturucularını Markaların belirli marka içerik kampanyalarına yönelik ihtiyaçlarıyla eşleştirir ve etkileyicilerin hedef kitleleri aracılığıyla hedef kitlelerinin en karlı segmentlerini hedeflemelerine olanak tanır.

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