Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Wit.ai is an API that makes it easy for developers to build applications and devices that you can talk to.

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Web Sitesi: wit.ai

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