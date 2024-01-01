Whalesync

Whalesync

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Web Sitesi: whalesync.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Whalesync çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Verileri Airtable, Webflow ve Notion gibi araçlar arasında anında senkronize edin. İşinizi basitleştirin ve ihtiyacınız olan yerde doğru verilere ulaşın; üstelik hiçbir kod gerekmeden.

Web Sitesi: whalesync.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Whalesync ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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