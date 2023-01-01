WebCatalog
Webyn

Webyn

webyn.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Webyn çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web sitenizle daha fazla gelir elde edin! Trafiğinizin %97'si dönüşüm sağlamıyor. Webyn, dönüşümlerinizi en üst düzeye çıkarmak için web sitenizde otomatik olarak iyileştirmeler oluşturur. %100 Kodsuz.

Web Sitesi: webyn.ai

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