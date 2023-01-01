WCVB NewsCenter 5
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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WCVB NewsCenter 5 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: wcvb.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, WCVB NewsCenter 5 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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Fox 5 Atlanta
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The Oregonian
oregonlive.com
AL.com
al.com
Syracuse.com
syracuse.com
San Antonio Express-News
expressnews.com
Denver Post
denverpost.com
The Buffalo News
buffalonews.com