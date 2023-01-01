WaveBasis, Elliott Wave modellerinin teknik analizi ve otomatik tespiti için web tabanlı bir yazılım platformudur. Dalga analistleri ve tüccarları için özel olarak tasarlanmış yenilikçi özel araçlar koleksiyonuna sahiptir ve yüksek olasılıklı, geçerli Elliott Dalga sayımlarını otomatik olarak belirlemek için gelişmiş bir model tanıma motoruna sahiptir. Benzersiz Akıllı Araçlarımız ve güçlü Dalga Sayımı Tarayıcımız, düşük riskli potansiyel ticaret fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olur ve tamamı gerçek zamanlı olarak fiyat modeline dayalı risk yönetiminin anahtarlarının kilidini açar. İster dalgaları manuel olarak sayın ister dalga sayımı otomasyonuna güvenin, ticaretinizde Elliott Waves'in gücünden yararlanmak hiç bu kadar hızlı veya kolay olmamıştı... hepsi ödüllü, profesyonel kalitede grafiklerle.

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