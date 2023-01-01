WebCatalog
WaveBasis

WaveBasis

app.wavebasis.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WaveBasis çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

WaveBasis, Elliott Wave modellerinin teknik analizi ve otomatik tespiti için web tabanlı bir yazılım platformudur. Dalga analistleri ve tüccarları için özel olarak tasarlanmış yenilikçi özel araçlar koleksiyonuna sahiptir ve yüksek olasılıklı, geçerli Elliott Dalga sayımlarını otomatik olarak belirlemek için gelişmiş bir model tanıma motoruna sahiptir. Benzersiz Akıllı Araçlarımız ve güçlü Dalga Sayımı Tarayıcımız, düşük riskli potansiyel ticaret fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olur ve tamamı gerçek zamanlı olarak fiyat modeline dayalı risk yönetiminin anahtarlarının kilidini açar. İster dalgaları manuel olarak sayın ister dalga sayımı otomasyonuna güvenin, ticaretinizde Elliott Waves'in gücünden yararlanmak hiç bu kadar hızlı veya kolay olmamıştı... hepsi ödüllü, profesyonel kalitede grafiklerle.

Web Sitesi: wavebasis.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WaveBasis ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Bookmap

Bookmap

bookmap.com

ApeSpace

ApeSpace

apespace.io

Fx Replay

Fx Replay

app.fxreplay.com

Wisecut

Wisecut

app.wisecut.video

Coin Market Manager

Coin Market Manager

app.coinmarketman.com

TinEye

TinEye

tineye.com

Pattern Maker AI

Pattern Maker AI

patternmakerai.com

Seo Analiz

Seo Analiz

seoanaliz.ekayazilim.com.tr

Repper

Repper

repper.app

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage

app.complyadvantage.com

Myfxbook

Myfxbook

myfxbook.com

IQCent Pro

IQCent Pro

iqcent.pro

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası