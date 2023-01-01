WebCatalog
Fx Replay

Fx Replay

app.fxreplay.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fx Replay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

FX Replay, yatırımcılar için yatırımcılar tarafından geliştirilmiş bir geriye dönük test aracıdır. TradingView grafik araçlarını kullanarak mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunar. Sağladığı tüm özellikler, yatırımcılar için geriye dönük testi daha verimli ve yararlı hale getirir.

Web Sitesi: fxreplay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fx Replay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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