FX Replay, yatırımcılar için yatırımcılar tarafından geliştirilmiş bir geriye dönük test aracıdır. TradingView grafik araçlarını kullanarak mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunar. Sağladığı tüm özellikler, yatırımcılar için geriye dönük testi daha verimli ve yararlı hale getirir.

Web Sitesi: fxreplay.com

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