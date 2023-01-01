Tarih - kültür - beceriler - edebiyat - şifa konularında e-kitaplardan oluşan kütüphane; ücretsiz okuma, trafik ve depolama; Vietnamca bilgisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak

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